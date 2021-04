Hrvati v avtomobilu s slovensko registracijo odkrili fosilne ostanke

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino pri Stari Gradiški v avtomobilu s slovensko registracijo našli fosilne ostanke številnih prazgodovinskih živali. Njihova vrednost na črnem trgu naj bi bila več deset tisoč evrov.

Hrvaška policija je objavila, da so 17. aprila na mejnem prehodu opravili nadzor vozila zaradi suma tihotapljenja blaga. Pri pregledu so odkrili številne fosilne ostanke, za katere 46-letni voznik ni imel nobene dokumentacije. Po ocenah hrvaških strokovnjakov gre za fosile, stare približno 15 milijonov let.

Vodja geološko-paleontološkega oddelka hrvaškega naravoslovnega muzeja Dražen Japundžić je po pregledu povedal, da gre za dragocene fosilne ostanke, ki imajo neprecenljivo vrednost za paleontologe. Fosilni ostanki spadajo v obdobje srednjega miocena pred približno 15 milijoni let. Gradivo bo pomagalo pri novih znanstvenih spoznanjih o življenju, podnebju in okolju v pradavni zgodovini v tem delu Evrope, je še dejal višji kustos Japundžić.

Večinoma so našli ostanke zob in čeljusti praslonov (gomphotherium in prodienotherium), nosorogov (brachypotherium), svinj (conohyus), bobrov, jelenov, goveda in podobno. Vmes je tudi nekaj fosilov dvoživk (salamander), je objavila brodsko-posavska policijska uprava na svoji spletni strani.

Na črnem trgu naj bi vrednost zaseženih fosilov dosegla več deset tisoč evrov. Za fosile bodo poskrbeli v hrvaškem naravoslovnem muzeju.

Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin dogodka, domnevajo pa, da fosili izvirajo iz premogovnika pri Gračanici v Bosni in Hercegovini, poroča STA.

Foto: STA

