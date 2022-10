Na severu Irske močna eksplozija na črpalki goriva

Do eksplozije je prišlo v vasi Creeslough v grofiji Donegal, ki leži na severozahodu irskega otoka. Vzroke za eksplozijo še ugotavljajo.

Policija je doslej potrdila tri smrtne žrtve, a več ljudi še pogrešajo in bi se tragična bilanca lahko še povečala.

Several Children Declared Missing After Shop Blast Killed At Least Three In Donegal, Ireland https://t.co/7oXAOwA29y