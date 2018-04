Streljanje na sedežu YouTuba: štirje ranjeni, strelka naj bi si sodila sama

V bolnišnici Zuckerberg San Francisco so potrdili, da so sprejeli tri ranjene osebe - ena od njih je v kritičnem stanju, še ena oseba naj bi bila huje ranjena.

Streljala na svojega fanta

Po poročanju televizije Fox news je strelka, preden si je sodila, streljala na svojega fanta, zaradi česar naj ne bi šlo za teroristični napad.

Streljanje je izbruhnilo na sedežu Youtuba v mestu San Bruno, ki leži blizu San Francisca. Očividci so kmalu zatem poročali o paniki in evakuaciji. Policija je ljudi pozvala, naj se izognejo območju. Glavni sedež YouTuba, Googlovega hčerinskega podjetja, je sicer okoli 50 kilometrov od glavnega Googlovega kampusa v Mountain Viewu.

"Aktivni strelec v jedru Youtuba. Slišal sem streljanje in videl ljudi, kako bežijo. Trenutno sem zabarikadiran v sobi s prijatelji," je na Twitterju zapisal eden od zaposlenih na Youtube, sicer enemu od hčerinskih podjetij Googla. Pozneje je dodal, da je na varnem in da je bil evakuiran.

YouTube zapuščali z dvignjenimi rokami

Očividci so poročali o zaposlenih, ki so Youtube zapuščali z dvignjenimi rokami, zaposleni pa o ljudeh, ki so bežali, in krvi, ki so jo videli na tleh in na stopnicah.

Video: YouTube

Priče poročajo, da so na prizorišču helikopterji in policijske ekipe SWAT. Župan mesta je dejal, da je položaj na Youtube trenutno relativno varen. Iz Bele hiše so sporočili, da je bil predsednik Donald Trump obveščen in da njegova uprava spremlja trenutne razmere v San Brunu, sicer mestu blizu San Francisca.