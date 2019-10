Na Otoku v povezavi s smrtjo 39 ljudi v tovornjaku aretirali še dva človeka

V Veliki Britaniji so v povezavi s smrtjo 39 ljudi, ki so jih v sredo našli mrtve v hladilni prikolici tovornjaka na jugovzhodu Anglije, aretirali še dva človeka. Identifikacija žrtev medtem še ni končana.

V mestu Warrington v osrednjem delu Anglije so aretirali 38-letnega moškega in 38-letno žensko, med drugim osumljena uboja, je po poročanju BBC sporočila policija v Essexu. Policija še vedno zaslišuje voznika tovornjaka Moja Robinsona, ki ostaja v pridržanju. 25-letnika, ki je osumljen umora, so aretirali že v sredo.

Preiskovalci bodo sicer še danes začeli prve obdukcije 39 žrtev, ki so jih v sredo našli v prikolici tovornjaka. V četrtek zvečer so iz tovornjaka prepeljali prvih 11 trupel v bolnišnico, kjer bodo izvedli obdukcije.

Nadaljuje se tudi identifikacija žrtev. Lokalna policija meni, da gre za osem žensk in 31 moških kitajske narodnosti, a to še ni uradno potrjeno. V četrtek so se na kraj dogodka odpravili tudi uslužbenci kitajskega veleposlaništva. "Britanska policija je povedala, da preverja identiteto žrtev in da ne more potrditi, ali gre za Kitajce," so navedli na veleposlaništvu.

Kitajsko zunanje ministrstvo je ob tem danes izrazilo upanje, da bodo britanske oblasti lahko hitro ugotovile, kaj se je zgodilo, in "strogo kaznovale kriminalce, vpletene v primer". Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi. Trupla so odkrili v industrijskem območju v Graysu vzhodno od Londona.