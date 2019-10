Preiskava odkritja 39 trupel se nadaljuje, v prikolici naj bi bili prebežniki #foto #video

Britanska policija nadaljuje preiskavo v povezavi z odkritjem 39 trupel, ki so jih v prikolici tovornjaka v sredo odkrili v mestu Grays vzhodno od Londona. Preiskovalci še naprej zaslišujejo severnoirskega voznika, ki je osumljen umora, identiteta umrlih pa za zdaj še ni znana. Čeprav je bil tovornjak registriran v Bolgariji, so iz Sofije sporočili, da je malo verjetno, da bi bili pokojni bolgarski državljani. Domneva se, da so bili v prikolici prebežniki.

Po odkritju 39 trupel v mestu Grays v grofiji Essex je policija po poročanju BBC aretirala voznika Moa Robinsona iz mesta Portadown na Severnem Irskem. Kriminalisti so na Severnem Irskem že izvedli preiskave v dveh hišah, zdaj pa preiskujejo, ali je v tragični dogodek vpletena organizirana kriminalna združba.

Prikolica v Združeno kraljestvo prišla iz Belgije

Ker je prikolica, v kateri je umrlo 38 odraslih in en najstnik, v pristanišče v Purfleetu v bližini Graysa prišla iz belgijskega Zeebruggea, preiskava dogodka poteka tudi v Belgiji. Tovornjak s prikolico, ki ga je vozil Robinson, je po besedah preiskovalcev Purfleet v torek zapustil malo po eni uri zjutraj, reševalci in policisti pa so trupla v industrijskem parku v bližnjem Graysu odkrili čez približno pol ure.

Policisti so ugotovili, da je tovornjak, ki je odpeljal prikolico, prišel s Severne Irske in prikolico naložil v Purfleetu. Iz Bolgarije so medtem sporočili, da je bil tovornjak res registriran v njihovi državi, vendar pod imenom podjetja, ki je v lasti irskega državljana. Ob tem so na bolgarskem zunanjem ministrstvu dodali, da je malo verjetno, da so med umrlimi bolgarski državljani. Domneva se, da so bili v prikolici prebežniki.

Spomnimo, da je v pristanišču v mestu Dover na jugovzhodu Anglije leta 2000 umrlo 58 kitajskih državljanov, ki so se zadušili v zadnjem delu tovornjaka. Leta 2015 so na avtocesti na Gradiščanskem v Avstriji odkrili zapuščen kombi, v katerem je bilo 71 trupel prebežnikov. Policija je sporočila, da je bilo vozilo del bolgarsko-madžarske operacije tihotapljenja beguncev.