V tovornjaku odkrili 39 trupel

V tovornjaku v industrijskem parku v mestu Grays vzhodno od Londona so odkrili 39 trupel. Policisti so zaradi suma umora pridržali 25-letnega voznika iz Severne Irske. Vozilo, v katerem so odkrili trupla, sicer izvira iz Bolgarije, v Veliko Britanijo pa je v soboto vstopilo v valižanskem mestu Holyhead.

Preiskovalci so po poročanju Sky News vseh 39 ljudi na kraju dogodka razglasili za mrtve. Šlo naj bi za 38 odraslih in enega najstnika, identiteta umrlih pa še ni znana. Zaradi suma umora so policisti pridržali 25-letnega voznika s Severne Irske. "To je tragičen dogodek, v katerem je življenje izgubilo veliko ljudi. Zdaj poskušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo," je dejal višji policijski inšpektor Andrew Mariner.

A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfM pic.twitter.com/qAflOX0x85 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 23, 2019

"Smo v procesu identificiranja žrtev, ki bo trajal dlje časa. Verjamemo, da je tovornjak prišel iz Bolgarije in v državo vstopil v soboto v mestu Holyhead (v Walesu, op. a.). Voznik, ki smo ga aretirali, ostaja v policijskem pridržanju, preiskava pa se nadaljuje," je še pojasnil predstavnik policije. Policisti so kraj dogodka zavarovali, industrijski park pa je zaradi preiskave trenutno zaprt.