Na norveško-ruski meji odkrili delce radioaktivnega joda

Norveške oblasti, pristojne za jedrsko varnost, so danes sporočile, da so na norveško-ruski meji po eksploziji v vojaškem oporišču na severu Rusije odkrili manjše količine delcev radioaktivnega joda. Dodale so, da sicer za zdaj ni mogoče potrditi, da so radioaktivni delci povezani z nesrečo blizu Arhangelska, poročajo tuje tiskovne agencije.