Na Nizozemskem odslej prepovedane burke v javnih poslopjih

Na Nizozemskem od danes velja prepoved nošenja oblačil in pokrival, ki zakrivajo obraz, v javnih poslopjih in v javnem prevozu. Prepoved velja za muslimanski oblačili burko in nikab, pa tudi kapuce in čelade, ki prekrivajo obraz. Po ocenah v 17-milijonski državi burke ali nikab nosi med 200 in 400 žensk.

Zakon so sprejeli junija lani po več kot desetletju politične razprave. Skrajno desni politik Geert Wilders se je za prepoved tovrstnih oblačil zavzemal že leta 2005.

Z notranjega ministrstva so danes sporočili, da je od danes prepovedano nošenje oblačil, ki prekrivajo obraz, v izobraževalnih ustanovah, javnih institucijah in poslopjih, bolnišnicah in v javnem prevozu.

Izpostavili so, da je v navedenih javnih prostorih zaradi varnosti pomembno, da je ljudi mogoče videti in prepoznati. Kazen za kršenje prepovedi znaša 150 evrov.

Iz javnega prevoza so sporočili, da se vozniki ne bodo ustavljali, da bi npr. žensko v burki spravili iz vozila. Tudi v bolnišnicah bodo še vedno sprejeli vse, ne glede na to, v kaj so oblečeni, so napovedali.

Prepoved ne velja za nošenje omenjenih oblačil na ulicah. V Franciji je od leta 2010 prepovedano nošenje burk in nikabov na vseh javnih krajih, torej tudi na ulicah. Podobno velja tudi v Belgiji, na Danskem in Avstriji.