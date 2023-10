Na naboju našli tudi mamin DNK: grozita ji več kot dve leti zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strelec zaradi starosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Foto: Guliverimage

Višje državno tožilstvo v Beogradu je danes vložilo obtožnico proti staršema mladoletnega napadalca, ki je 3. maja na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar z očetovo pištolo ubil devet učencev in varnostnika ter ranil šest ljudi. Obtožnico je vložilo tudi proti lastniku strelskega kluba in tamkajšnjemu inštruktorju.

Višje državno tožilstvo je v obtožnici, ki obsega 267 strani, predlagalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mamo. Za lastnika strelskega kluba in inštruktorja zahteva po tri leta zapora, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Obtožnica očeta bremeni hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, ker je svojega 13-letnega sina kljub njegovi mladosti učil streljati s strelnim orožjem in ker orožja, ki ga je v napadu uporabil deček, ni ustrezno zavaroval.

Po navedbah iz obtožnice je oče v letu pred tragedijo sina učil tudi, kako napolniti okvir pištole in kako zadeti tarče v obliki koncentričnih krogov, pa tudi silhuet ljudi.

Inštruktor streljanja obtožen krivega pričanja

Glavni državni tožilec na višjem sodišču v Beogradu Nenad Stefanović je po poročanju Tanjuga danes dejal, da očeta sumijo tudi, da orožja ni hranil v kovinskem sefu s ključem, kot določa zakon, ampak v dveh plastičnih kovčkih za prenašanje orožja. S tem naj bi otroku omogočil dostop do dveh pištol, s katerima ga je oče pred tem naučil streljati.

Proti mami je državno tožilstvo vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nezakonitega posedovanja orožja. Med preiskavo so namreč na enem od nabojev oz. na tulcu v šoli našli njen DNK.

Lastnika strelskega kluba in inštruktorja streljanja je višje državno tožilstvo obtožilo krivega pričanja. Lastnik strelskega kluba je v času preiskave trdil, da fanta ni videl streljati in da je osebno naročil inštruktorju, naj ga odpelje s strelišča, ko ga je zagledal tam.

Da fanta ni videl streljati, je med zaslišanjem trdil tudi inštruktor streljanja in zagotovil, da bi takšno vedenje zagotovo sankcioniral.

Obe pričevanji sta po navedbah državnega tožilca v nasprotju z dokazi, ki so jih pridobili med kriminalistično preiskavo.

Deček pričal iz psihiatrične klinike

Deček je orožje pridobil 1. maja, dva dneva pozneje pa ga je uporabil za svoj morilski strelski pohod. Najprej je ustrelil varnostnika in tri učenke, potem pa je odšel do učilnice za zgodovino, kjer je izstrelil skupno 45 nabojev. Tam je ubil šest učencev, še pet učencev in učiteljico zgodovine pa hudo ranil, navaja obtožnica.

Zaradi preživete travme so vsi učenci v tem razredu dobili status oškodovanca ne glede na to, ali so bili ranjeni ali ne, je dejal Stefanović. Zaradi varstva njihovih pravic je predlagal tudi izločitev javnosti z glavne obravnave.

Proti mladoletnemu napadalcu in staršema so odškodninsko tožbo avgusta vložili tudi svojci žrtev strelskega napada.

Deček zaradi starosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Julija so ga v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Izjavo je kot priča podal prek videopovezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji.

Po tem in drugem streljanju, v katerem je 20-letnik dan pozneje blizu Mladenovca ubil devet ljudi, v Beogradu redno potekajo protesti proti nasilju, ki so se medtem razširili tudi v druga mesta. Na protestih izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti.