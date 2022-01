Na letalu v košu za smeti našli novorojenčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Newborn baby found in toilet bin of Air Mauritius plane https://t.co/j0FchjAehk — BBC News (World) (@BBCWorld) January 3, 2022

Po poročanju BBC so aretirali 20-letno žensko z Madagaskarja, osumljeno, da je rodila med poletom.

Letalo Air Mauritius je prvega januarja pristalo na letališču Sir Seewoosagur Ramgoolam, vzletelo je z Madagaskarja.

Otroka so našli med carinskim pregledom. Ker je bil toaletni papir v košu obarvan s krvjo, so dečka odpeljali v bolnišnico.

Osumljena je sprva zanikala, da je deček njen. Pod prisilo so jo napotili na zdravniški pregled, na katerem so potrdili, da je pravkar rodila. Trenutno je v bolnišnici, kjer jo nadzoruje policija. Oba z otrokom sta dobro, so sporočili.