Na iranskih univerzah izbruhnili novi protesti

V Iranu so danes na univerzah in na pretežno kurdskem severozahodu države izbruhnili novi protesti, s čimer se v državi nadaljuje sedem tednov trajajoče protestno gibanje proti režimu, kljub ostremu zatiranju iranskih oblasti. Iranske varnostne sile so streljale na protestnike in ranile več ljudi.

Iz organizacije za človekove pravice Hengaw so sporočili, da so varnostne sile danes streljale na protestnike v Marivanu, mestu v provinci Kurdistan, pri čemer je bilo ranjenih 35 ljudi.

Zadnji protest je sprožila smrt kurdske študentke Nasrin Ghadri iz Marivana v Teheranu, ki je po navedbah Hengaw umrla v soboto, potem ko jo je policija pretepla po glavi. Iranske oblasti še niso komentirale vzroka za njeno smrt.

Po navedbah omenjene organizacije za človekove pravice so jo pokopali ob zori brez pogrebne slovesnosti, saj so oblasti vztrajale, da bi dogodek lahko postal žarišče protestov. Oblasti so nato na območje poslale okrepitve.

Univerze so medtem postale glavno žarišča protestov. Organizacija Iran Human Rights (IHR) s sedežem na Norveškem je sporočila, da so študenti na univerzi Šarif v Teheranu danes organizirali sedeče stavke v podporo aretiranim kolegom. Študenti univerze v Babolu na severu Irana so odstranili ovire za ločevanje med spoloma, ki so bile po zakonu postavljene v njihovi menzi, je še sporočila IHR.

Množične proteste je sredi septembra sprožila smrt 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju tri dni po tem, ko jo je v Teheranu aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarcev, policija pa zavrača krivdo za njeno smrt.

V protestih, ki jih iranske oblasti skušajo zatreti, je bilo ubitih več deset ljudi, večinoma protestnikov. IHR je v soboto sporočila, da je bilo v zatiranju protestov ubitih najmanj 186 ljudi, kar je za 10 več kot v sredo.