Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je v odprtem pismu zaposlenim v zdravstvu napovedal, da bodo s 1. oktobrom lahko prišli na svoje delovno mesto samo, če so cepljeni proti covid-19, so prebolevniki ali imajo negativen test na novi koronavirus. Med drugim je zapisal, da ljudje hodijo v bolnišnice, da bi se pozdravili in ne zboleli.

Beroš je pismo v nedeljo zvečer naslovil na zdravstveno osebje ter na vse preostale zaposlene v zdravstvu. Opozoril je, da jesen prinaša nov val epidemije covid-19 ter da je na Hrvaškem v bolnišnicah in na medicinskih ventilatorjih vse več covidnih bolnikov, raste tudi število mrtvih.

V državi so v preteklih 24 urah ob 3.871 testih zabeležili 167 novih okužb z novim koronavirusom, kar je ob približno enakem številu testov nekoliko manj, kot so jih potrdili prejšnji ponedeljek (184). Ob ponedeljkih je praviloma manj okuženih kot ob drugih delovnikih, ker ob nedeljah testirajo manj ljudi. Na bolnišničnem zdravljenju je 592 covidnih bolnikov, med njimi jih 59 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. V preteklih 24 urah je umrlo sedem bolnikov s covid-19.

"Varnost pacientov je na prvem mestu"

Beroš je pojasnil, da bo za prihod na delovno mesto v zdravstvenih ustanovah s 1. oktobrom potrebno evropsko digitalno covidno potrdilo oziroma izpolnjevanje enega od treh epidemioloških pogojev – cepljenje, prebolelost ali negativen test.

Hrvaški zdravstveni minister je tudi poudaril, da so pacienti in njihova varnost prednostna naloga za vse zaposlene v zdravstvu. "V bolnišnice se prihaja na zdravljenje, ne po okužbe. To je glavni razlog, zaradi katerega uvajamo učinkovite ukrepe, s katerimi zagotavljamo največjo mogočo zaščito vsakemu zaposlenemu in vsakemu pacientu," je še zapisal.

Na Hrvaškem cepljenje proti covid-19 ni obvezno, a je država zagotovila brezplačno cepljenje vsem državljanom. Beroš je omenil, da so na voljo tudi testi na okužbo z novim koronavirusom.

Hrvaški štab civilne zaščite je prejšnji petek napovedal, da nameravajo podobne pogoje, kot bodo s 1. oktobrom veljali za zdravstvo, uveljaviti tudi v sektorju socialnega skrbstva. Glede na epidemiološko stanje v državi je mogoče, da bodo podobnih ukrepov deležni tudi v nekaterih drugih sektorjih.