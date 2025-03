Po večdnevnih obilnih padavinah se na Hrvaškem danes pripravljajo na vrhunec poplavnega vala Save na območju Jasenovca, medtem ko se razmere v preostalih delih države umirjajo. O upadanju rek poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine, kjer so reke pretekle dni poplavljale na zahodu in severu države.