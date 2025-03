Arso je izdal opozorilo: Vse močneje bo deževalo, možne so poplave

V soboto čez dan se bo dež v vzhodnih krajih Slovenije okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo po napovedih vremenoslovcev močneje narasli vodotoki na tem območju, nekatere reke pa se lahko tudi razlijejo. Agencija RS za okolje (Arso) je zato izdala oranžno opozorilo za vzhodno polovico države.

"Trenutno pri nas dežuje, ker je nad Balkanom ciklonsko območje in s severovzhodnimi vetrovi k nam doteka vlažen zrak," je za STA danes pojasnila dežurna meteorologinja Eva Bezek.

Dež se bo v soboto okrepil

"Padavine bodo vztrajale danes cel dan, sicer v bolj rahli obliki, v soboto dopoldne pa se bo na vzhodu dež okrepil in bo vztrajal še do nedelje zjutraj. V tem času pričakujemo, da bo ponekod na vzhodu na podlago padavin, ki so in bodo padle danes, padlo še kakih 40 milimetrov padavin, lokalno tudi več. Zaradi tega smo izdali oranžno opozorilo za količino padavin v vzhodni Sloveniji," je povedala.

Arso je oranžno opozorilo za vzhod države izdal za soboto in nedeljo. Foto: Arso / Posnetek zaslona

Nekatere reke lahko poplavijo

Pričakujejo tudi hidrološke posledice. "Reke po Sloveniji so trenutno srednje vodnate, se pa bodo pretoki rek počasi povečevali in lahko pričakujemo ob dolgotrajnem deževju na ravninskih predelih vzhodne Slovenije zastajanje vode. V noči na nedeljo ter v nedeljo so možne poplave na območjih pogostih poplav, predvsem ob Dravinji, Krki in Sotli," je še povedala Bezek.

Drugod večjih težav ne pričakujejo, saj so padavine količinsko manjše in razporejene na daljše časovno obdobje.

Veter bo danes po podatkih Arsa nekoliko oslabel, na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.