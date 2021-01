Na Hrvaškem razburja posnetek zabave v covidni bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem razburja posnetek zabave medicinskih sester in pomožnega osebja v covidni bolnišnici Dubrava, ki so brez upoštevanja zaščitnih ukrepov praznovali dolgo v noč. Posnetek zabave je objavila televizija RTL. V. d. direktorja bolnišnice je napovedal preiskavo, minister za zdravje ter zbornica medicinskih sester pa sta zabavo obsodila.

Televizija je ob posnetku, na katerem je videti osebje, kako na zabavi v začetku meseca glasno prepeva, pleše in uživa alkohol ob živi glasbi in harmoniki ter brez zaščitnih mask, v petek zvečer objavila tudi odprto pismo medicinske sestre, ki pričakuje sankcije za vse, ki so se udeležili zabave. Medicinska sestra v pismu meni, da sporna zabava meče slabo luč tudi na tiste zaposlene, ki delajo, kot je treba, navaja STA.

Na jednom katu pacijenti na respiratoru, na drugom bend i alkohol 🤨via RTL Vijesti Posted by RTL.hr on Friday, 22 January 2021

Zabava ob upokojitvi ene od medicinskih sester

Po neuradnih informacijah, ki jih povzema hrvaški časnik Jutarnji list, je zabava potekala pred približno desetimi dnevi ob upokojitvi ene od medicinskih sester.

V. d. direktorja bolnišnice Ivica Lukšić je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal, da ni vedel za zabavo. Dodal je, da je treba najprej preveriti vse okoliščine, nato pa bodo ukrepali glede na ugotovitve.

Minister za zdravje: Takšno vedenje je v tem času neprimerno

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je zabavo obsodil. "Takšno vedenje je v času epidemije in prizadevanj za zdravljenje najtežjih primerov covida-19 neprimerno. Bolnišnica ni kraj za takšne dogodke," je dodal v sporočilu za javnost. Zapisal je še, da od pristojnih pričakuje, da bodo ugotovili vsa dejstva in na podlagi tega sprejeli ustrezne ukrepe, poroča STA.

Hrvaška zbornica medicinskih sester pa je poudarila, da je tovrstno vedenje "povsem neprimerno, nesprejemljivo in obsojanja vredno" ter meče slabo luč na tisoče drugih medicinskih sester, ki delajo profesionalno in odgovorno, še navaja STA.