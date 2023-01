Na Hrvaškem v zadnjih petih dneh umrlo 50 covidnih bolnikov

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 385 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, število aktivnih primerov pa je danes 2.375, so sporočili s hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Umrlo je osem ljudi, v zadnjih petih dneh pa skupno 50. Narašča tudi število bolnikov z gripo in respiratornim sincicijskim virusom (RSV).

Za letošnjo sezono je tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem značilen zgodnji in hud porast obolenj, podobnih gripi. Močnejša kot prejšnja leta je tudi sezona okužb z RSV.

Do 24. decembra preteklega leta so imeli na Hrvaškem skupno 1.759 obolelih za gripo, so sporočili s HZJZ. To je več kot podvojena številka iz tedna prej, ko so jih zabeležili 716.

Največ primerov okužbe z virusom gripe na sto tisoč prebivalcev je bilo v Brodsko-posavski, Požeško-slavonski in Krapinsko-zagorski županiji. Največ obolelih je med otroki v predšolski in šolski dobi, najmanj pa med osebami, starejšimi od 65 let.

Število respiratornih obolenj se bo povečevalo

Zdravniki na Hrvaškem opozarjajo, da se bo število respiratornih obolenj po koncu praznikov samo še povečevalo. "Število obolelih za covid-19 se je stabiliziralo, njeno veličanstvo korona pa se je malo umaknilo, tako da so prostor našli vsi drugi respiratorni povzročitelji - streptokok, respiratorni sincicijski virus, v velikem zamahu je gripa," je v ponedeljek dejala direktorica klinike za infekcijske bolezni Alemka Markotić za hrvaško televizijo RTL.

Dodala je, da so pričakovali porast števila okužb, ne pa tudi tega, da bodo virus gripe, RSV in podobni virusi prisotni hkrati.

Markotićeva v prihodnjih dneh pričakuje opazno rast števila okužb, zato je zlasti starejše pozvala k cepljenju. Cepivo proti gripi, ki ga uporablja Hrvaška, deluje tudi proti trenutno prevladujočemu sevu gripe A/H1N1, kako učinkovito je proti drugim sevom, pa bo znano ob koncu sezone gripe.