Na Hrvaškem po smrti dveletne deklice pridržali starše

V Slavonskem Brodu na Hrvaškem je v četrtek umrla dveletna deklica. Po poročanju hrvaških medijev je najverjetneje umrla za posledicami hudih opeklin. Policija je pridržala starše, ki jih sumijo, da deklici niso pravočasno zagotovili zdravniške pomoči.

Deklica je bila po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista v usodnem trenutku domnevno v kadi in se je polila z vročo vodo. Preiskovalni organi poskušajo ugotoviti, ali si je vodo spustila sama ali je to storil kdo od odraslih v njeni bližini, še piše časnik.

Hrvaška javna radiotelevizija HRT je v četrtek poročala, da je policija pridržala starše. Navedli so tudi, da obstaja možnost, da deklice niso takoj odpeljali v bolnišnico in da so poškodbe nastale že v sredo.

Policija je prijavo o smrti dveletnega otroka prejela v četrtek zjutraj, so danes sporočili iz brodsko-posavske policijske uprave. Pojasnili so, da so pridržali 25-letnega moškega in 23-letno žensko, ki ju sumijo, da otroku nista pravočasno zagotovila zdravstvene oskrbe, zaradi česar je zaradi poškodb umrl.