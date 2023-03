Na Danskem ukinili dela prost dan, da bi povečali izdatke za vojsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Mislim, da ne bo nikakršnih težav za ljudi, če bodo imeli en delovni dan več," je januarja dejala danka premierka Mette Frederiksen, ko so ukinili praznik dneva velike molitve.

"Mislim, da ne bo nikakršnih težav za ljudi, če bodo imeli en delovni dan več," je januarja dejala danka premierka Mette Frederiksen, ko so ukinili praznik dneva velike molitve. Foto: Reuters

Danski parlament je odločil, da spomladanski verski praznik ne bo več dela prost dan. Denar, prihranjen zaradi tega, bodo namenili za povečanje izdatkov obrambnega proračuna. Opozicija in sindikati niso mogli preprečiti odločitve, poroča RTV Slovenija.

Poslanci so s 95 glasovi za in 68 proti izglasovali ukinitev dneva velike molitve, verskega praznika pred veliko nočjo, ki so ga na Danskem praznovali od 17. stoletja.

Ukinitev dela prostega dne je predlagala vlada, odločitev pa utemeljila s številkami – dejali so, da bodo tako prihranili tri milijarde kron, kar je več kot 400 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki jih bodo namenili vojski.

Vlada v Köbenhavnu namreč trdi, da država potrebuje več denarja, da bo lahko uresničila zavezo, dano Natu, da bo za obrambni proračun namenila najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda. Ta cilj želijo doseči leta 2030, kar je tri leta prej, kot so načrtovali v preteklosti. Pojasnili so, da je stvari spremenil ruski vojaški napad na Ukrajino. "Mislim, da ne bo nikakršnih težav za ljudi, če bodo imeli en delovni dan več," je januarja dejala premierka Mette Frederiksen.

Proti ukinitvi protestirala množica Dancev

A odločitev ni razveselila vseh. V začetku meseca je pred stavbo parlamenta proti predlogu protestiralo okoli 50 tisoč ljudi, med katerimi so bili predstavniki opozicije, sindikatov in verski predstavniki.

Na Danskem imajo v enem letu 11 državnih praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi.