Na Bavarskem se začenja 60. Münchenska varnostna konferenca

V bavarski prestolnici se danes začenja Münchenska varnostna konferenca (MSC). Ob številnih politikih in strokovnjakih z vsega sveta se bo dogodka udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo pred tem obiskal Berlin in Pariz. V ospredju razprav, ki se bodo zvrstile do nedelje, bosta zlasti vojni v Ukrajini in Gazi.

Letošnja že 60. izvedba MSC bo priložnost za razpravo o vojnah v Ukrajini in v Gazi, migracijah in podnebnih spremembah, pa tudi o konfliktih, ki so deležni manjše pozornosti svetovne javnosti, na primer vojna v Sudanu. Glede na navedbe organizatorjev se bo dogodka udeležilo okoli 50 predsednikov in premierjev, več kot sto ministrov ter številni predstavniki mednarodnih in nevladnih organizacij.

Varnostne konference v Münchnu se bodo med drugim udeležili podpredsednica ZDA Kamala Harris in vodja ameriške diplomacije Antony Blinken, generalni sekretar ZN Antonio Guterres, izraelski predsednik Jicak Hercog in predstavniki več arabskih držav, ne bo pa predstavnikov Rusije in Irana.

Na konferenci tudi Zelenski

V München prihaja tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pred tem bo danes obiskal Berlin in Pariz, po pričakovanjih pa naj bi s predsednikoma Nemčije in Francije, Frankom-Walterjem Steinmeierjem in Emmanuelom Macronom, podpisal dvostranska varnostna sporazuma.

Ukrajina, Francija in Nemčija s tem dokončujejo dogovor v skladu z obljubami, danimi na vrhu Nata julija lani. Države G7 so Ukrajini takrat namesto neposredne poti do članstva v Natu ponudile dvostranske varnostne sporazume kot izraz dolgoročne podpore ob soočanju z rusko agresijo.

Iz urada ukrajinskega predsednika so sporočili še, da bo v soboto nagovoril udeležence konference. Ob robu dogodka naj bi se srečal tudi s podpredsednico ZDA ter z voditelji Češke, Danske in Nizozemske.