V predmestju Moskve zagorelo v domu za starejše, umrlo več ljudi

URGENT: At least 10 dead after blaze traps bed-ridden patients in private care home outside Moscow— it’s unclear what started the fire at the moment. pic.twitter.com/29KoLEoCYO — AS-Source News (@ASB_Breaking) May 10, 2020

Ruska tiskovna agencija Interfax je poročala, da v domu nimajo požarnega alarma, ruska tiskovna agencija Tass pa je navedla, da je šlo za hospic za starejše ljudi v zasebni hiši, ki je deloval nezakonito, piše STA.

Prijeli upravnika doma

Požar je izbruhnil okoli polnoči, gasilci so ga pogasili v eni uri. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da je v požaru umrlo deset ljudi. Devet ljudi, katerih stanje je resno, so odpeljali v bolnišnico, kjer jih zdravijo na intenzivni negi. Po poročanju ruskih tiskovnih agencij je bilo v času požara v domu 37 ljudi. Tisti, ki so umrli v požaru, so bili stari od 66 do 90 let.

V okviru preiskave so prijeli upravnika doma. Časnik Komersant poroča, da so bili številni oskrbovanci priklenjeni na postelje, tako da jih zaposlenim ni uspelo pravočasno rešiti, čeprav požar ni bil obsežen. Gre za drugi požar na območju Moskve v mesecu dni. Aprila je v požaru v domu za starejše v Moskvi umrlo šest ljudi, poroča STA.