V požaru stanovanjske hiše umrla ena oseba

Gasilci so bili včeraj okoli 19.20 obveščeni, da je stanovanjsko hišo v Ostrožnem pri Ponikvi zajel požar. V njej je bivala 81-letna ženska, ki so jo med gašenjem našli gasilci. Skušali so ji pomagati, a je bilo žal že prepozno, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Vzrok požara še ni potrjen. Ogled kriminalisti nadaljujejo danes, so še sporočili s PU Celje.