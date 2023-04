Moškega v zaporu "živega pojedle žuželke in stenice"

A family attorney in Georgia says a man died at a county jail after being “eaten alive by insects and bed bugs.”



Per attorney Michael D. Harper, LaShawn Thompson was at the Fulton County Jail for three months before he was found dead in a jail cell. https://t.co/zCOZlcjYXO pic.twitter.com/Ex6pQ2Yk2O — Prison_Health (@Prison_Health) April 13, 2023

Lashawna Thompsona so ovadili zaradi prekrška in poslali na psihiatrični oddelek okrožnega zapora Fulton, potem ko so ocenili, da je duševno bolan.

Odvetnik njegove družine Michael D. Harper je objavil fotografije trupla, prekritega z žuželkami. Pozval je k preiskavi, novinarjem pa povedal, da bo vložil tožbo.

"Gospod Thompson je bil najden mrtev v umazani zaporniški celici, potem ko so ga živega pojedle žuželke in stenice. Zaporniška celica, v kateri je bil, ni bila primerna niti za bolno žival. Tega si ni zaslužil," je dejal Harper v izjavi.

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL — Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023

Vzrok smrti "nedoločen"

Po poročilu mrliškega oglednika okrožja Fulton so Thompsona našli negibnega v celici tri mesece po aretaciji. Lokalni policisti in medicinsko osebje so ga sicer poskušali oživiti, a je bilo žal prepozno.

Obdukcija ni podala vzroka njegove smrti, a poročilo sodnega izvedenca navaja "izjemno hudo" okužbo zaradi majhnih insektov po vsem telesu. Njegov obraz, noge in roke so bili "pikčasti, z urezninami in poškodbami zaradi večkratnega trganja kože".

Uradni vzrok smrti je bil torej "nedoločen". Toda za Thompsonovo družino je razlog, zakaj je umrl, jasen, v umazani zaporniški celici so ga živega pojedle žuželke in stenice.