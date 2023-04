Nova zapora v Ljubljani: prenovili bodo nadvoz na Dunajski cesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da začenjajo prenovo dotrajanega nadvoza nad ljubljansko obvoznico na Dunajski cesti. Jutri bodo na območju pod nadvozom začeli postavljati zaporo, gradbena dela pa se bodo predvidoma začela v ponedeljek.

"Gradbena dela se bodo začela predvidoma v ponedeljek, 17. aprila, odvisno od vremenskih razmer, in bodo trajala do novembra letos," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vsa dela bodo potekala pod delnimi zaporami. Na Dunajski cesti bo tako postavljena polovična zapora, na hitri cesti pod nadvozom (obvoznici) bosta zaprta po dva pasova na vsaki strani vozišča. Priključki na Dunajsko cesto bodo v posameznih fazah sanacije v celoti zaprti. Zapore pa se bodo sproti spreminjale in prilagajale poteku del na terenu, še pojasnjujejo na občini.

Kaj se bo spremenilo?

Na objektu bodo izvedli rekonstrukcijo voziščne plošče, vgradnjo dilatacij, zamenjavo krova, lokalno sanacijo spodnjih površin prekladne konstrukcije, vgradnjo nove odvodnje, sanacijo vmesnih in krajnih podpor. Zamenjali bodo ograje, hodnike, robnike, uredili odvodnjavanje na objektu in obnovili vse komunalne vode pod objektom (vročevod, plinovod, vodovod, telekomunikacijski vodi, električna napeljava).

Uredili bodo tudi prometno signalizacijo pred objektom in na njem, prometna ureditev po prenovi pa bo ostala enaka.