Kaj se dogaja z "glavno" pošto v Ljubljani?

Na številnih okencih v poštni poslovalnici na Slovenski cesti v Ljubljani so spuščene rolete, poslovanje je zato nekoliko okrnjeno. Po odgovor na vprašanje, ali morda poslovalnico zapirajo, smo se obrnili na Pošto Slovenije. "Na pošti na Slovenski cesti 32 v Ljubljani bomo v kratkem nekoliko preuredili okenca, s ciljem izboljšati uporabniško izkušnjo in skrajšati čas v čakalnih vrstah," odgovarjajo s Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije poslovne procese ves čas prilagaja navadam in potrebam strank, so dodali.

Za čas prenove so del poslovanja pošte preselili na prenovljeno dežurno pošto na Pražakovi ulici 3, kamor so bili premeščeni tudi nekateri zaposleni, nihče pa zaradi tega ni bil odpuščen, zatrjujejo.

Izročanje pošiljk delno preseljeno na Pražakovo ulico

S to spremembo se delovni čas pošte na Slovenski cesti 32 ni spremenil, prav tako ne nabor storitev. "Izjema je izročanje pošiljk, ki se je za del uporabnikov preselilo na pošto v Pražakovi ulici, o čemer smo stranke tudi pravočasno obvestili. Sprejem pošiljk in storitve plačilnega prometa se na pošti na Slovenski cesti še naprej izvajajo brez sprememb," so dodali.