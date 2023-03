Pozor: na severni ljubljanski obvoznici v prihodnjih mesecih še več zastojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi obnove vozišča na severni ljubljanski obvoznici med krožiščem Tomačevo in razcepom Zadobrova bo od 10. marca do 14. maja promet potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri, so sporočili s Prometno-informacijskega centra za državne ceste.