Moška za "primer kanibalizem" dobila dosmrtno zaporno kazen

Ko je južnoafriški tradicionalni zdravilec vstopil v policijsko postajo in izjavil, da "ne more več jesti človeškega mesa", so policisti težko verjeli morbidnemu priznanju. To se je spremenilo, ko je Nino Mbatha, ki je s seboj prinesel vrečko s človeško nogo in roko, policiste peljal v hišo v kraju Estcourt v južnoafriški pokrajini KwaZulu-Natal, kjer so, po poročanju CNN, našli še več delov telesa.

Glede na obtožnico se je Magubane na Mbatho obrnil za muti - južnoafriški izraz za tradicionalno medicino, saj je želel, da mu prinese srečo. Mbatha je predlagal, da v ta namen poiščeta žensko ali otroka, saj naj bi "predniki vztrajali, da se prelije kri".

Omenjena moška sta nato ubila petindvajsetletno Hlatshwayo. Po umoru sta jo razkosala in njene dele telesa uporabila v namene južnoafriške tradicionalne medicine, piše CNN.

Storilca dobila dosmrtno zaporno kazen

Primer, ki je pretresel Južnoafričane in bil lokalno poimenovan kar "kanibalski primer", se je končal v sredo, ko sta triintridesetletni Nino Mbata in dvaintridesetletni Lungisani Magubane dobila dosmrtno zaporno kazen za umor, poroča CNN. Sodili so še tretjemu moškemu, ki pa je bil oproščen. Po poročanju lokalnih medijev so sicer vsi trije zanikali obtožbe.

Obtoženci na sodišču 12. oktobra 2017. Foto: Reuters

Sodnik vrhovnega sodišča v Pietermaritzburgu Peter Olsen je storilca obsodil zaradi umora Zanele Hlatshwayo, po poročanju lokalnih medijev naj bi ju označil kot kriva "najgrozljivejšega zločina".

Namesto kanibalizma obtožena umora

Predstavnica nacionalnega tožilstva Natasha Ramkissoon-Kara je za CNN povedala, da je Mbatha kmalu po aretaciji zanikal, da je jedel človeško meso, zato so se tožilci odločili, da ga bodo namesto kanibalizma obtožili umora.

Uničevanje trupla in posedovanje človeškega tkiva sta kaznivi dejanji, a neposrednega zakona proti kanibalizmu v Južni Afriki ni, še poroča CNN.

"Kar se je zgodilo v tem primeru, je resnično grozno. Gre za stvari, ki se pripetijo v nočnih morah. Kako se bo posameznik obnašal v takšnih okoliščinah, je nepredvidljivo. Morda bi se želel razbremeniti krivde, kasneje pa imel pomisleke," je za medije povedal sodnik.