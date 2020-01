Morilec iz Splita mirno pričakal policiste v lokalu #video

Hrvaški mediji danes poročajo o več podrobnostih o včerajšnjem obračunu med preprodajalci mamil v Splitu.

Moški, danes identificiran kot Filip Z., se je včeraj podal na morilski pohod iz maščevanja zaradi trpinčenja njegovega brata. Najprej je ustrelil motorista na Radmilovićevi ulici, ki je takoj umrl, in ranil še eno osebo, ki je umrla pozneje v bolnišnici. Nato je ustrelil še enega motorista na Šperunu, približno 500 metrov od prvega streljanja. Tudi ta je umrl na kraju zločina. Vse to naj bi se zgodilo v nekaj minutah.

Dva od umorjenih moških naj bi bila stara znanca policije, pri čemer je bil eden celo odgovoren za smrt osemletne deklice. Leta 2004 jo je na območju za pešce povozil z motorjem, pri čemer ji niti ni nudil prve pomoči.

Na njegovem seznamu naj bi bil še en moški, a mu ga ni uspelo najti.

Na policiste počakal z očetom v lokalu

Hrvaški Index.hr poroča, da se je Filip hladnokrvno s puško v roki sprehajal po splitskih ulicah in se pri tem ni menil za mimoidoče, ki so kričali in bežali. Policisti so pozneje izdali opozorilo, naj ljudje ne hodijo ven. A kmalu za tem so ga že aretirali.

Hrvaški mediji pišejo, da je Filip Z. policiste mirno pričakal v lokalu nedaleč od mesta zločina. Bil naj bi v družbi svojega očeta. Motiv za ta zločin naj bi bilo maščevanje preprodajalcem drog, ki naj bi trpinčili njegovega brata, ker jim je dolgoval denar. Filip ni zdržal in je stvari vzel v svoje roke.

Kot morilsko orožje mu je služila kalašnikovka, ki pa je policisti še niso našli. Hrvaški mediji ob tem poročajo, da mu lahko grozi do 50 let zapora.

Po spletu je že kmalu po streljanju zaokrožil video domnevnega storilca, ki v rokah drži orožje. Video je uporabnik objavil na spletni strani Reddit, a policija za zdaj še ni potrdila, ali gre za avtentičen posnetek:

