Monsanto mora bolniku z rakom plačati 80 milijonov dolarjev

Lanskega maja so potekali protesti proti združitvi nemškega Bayerja ter ameriškega proizvajalca semen in herbicidov. Foto: Reuters

Porota sodišča v San Franciscu je presodila, da Monsanto, ki je zdaj del Bayerja, ni storil dovolj pri opozarjanju uporabnikov o tveganjih herbicida, ki vsebuje sporni glifosat, zato mora Edwinu Hardemanu plačati odškodnino, ki vsebuje tudi sredstva za stroške zdravljenja.

Hardemanov odvetnik je sodbo sprejel z navdušenjem

Sodba je velik udarec za Bayer, ki je lani za Monsanto odštel 63 milijard dolarjev, saj je ta v ZDA že zdaj deležen številnih tožb. "Razočarani smo nad odločitvijo sodišča, vendar ta ne zmanjša pomena naših dolgoletnih raziskav in odločitev regulatorjev, ki so odobrili uporabo herbicidov z glifosatom, saj niso kancerogeni," so sporočili iz Bayerja. "Ta sodba ni povezana z drugimi primeri, ki še potekajo," so dodali.

Porota se je sicer pred tem odločala o tem, ali je glifosat, ki ga okoljevarstveniki že več let povezujejo z rakom, bistveno prispeval k Hardemanovemu raku. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) namreč snov uvršča na seznam "verjetno rakastih", ameriška Agencija za zaščito okolja (EPA) pa ne. Pri tem so porotniki pritrdili tožniku.