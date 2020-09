"Ideje" za več elana in energije

Energija je potrebna vsakomur in je vsepovsod, uporabljamo jo za vse svoje življenjske aktivnosti. Današnji tempo življenja je vse hitrejši in človek temu primerno porablja tudi svojo življenjsko energijo. Pomembno je, kako jo pridobivamo, vnašamo v telo in na kakšen način jo porabimo, oddamo iz sebe ...

Ko se vam zdi, da ste brez pravega elana, je to pogosto znak, da vam primanjkuje energije. Primanjkljaj "baterij", energije, kakorkoli že želite to poimenovati, za razliko od pametnih telefonov, ni tako enostavno pridobiti, in pri katerih telefon zgolj priključimo na polnilno postajo, čez dobro uro pa je slednji že na 100 %, na polnih obratih, pripravljen za ta in ona opravila ter funkcije, ki nam olajšajo vsakdan. Kako si pa vi napolnite baterije?

Ko se vam zdi, da ste brez pravega elana, je to pogosto znak, da vam primanjkuje energije. Supradyn® energija vam jo lahko pomaga povrniti. Tako boste lahko spet v pogonu brez občutka izčrpanosti

Da bo telo večkrat reklo: "DA!"

Včasih ni treba veliko, da se zavemo, zakaj smo utrujeni. Stres na delovnem mestu, zahteve starševstva in celo menjanje letnih časov lahko terjajo svoj davek. Sledita izčrpanost, utrujenost ... Poznano? Vsakodnevni stresi so največji krivec za kronično pomanjkanje energije in nastanek odvečnih prostih radikalov.

Kako pa si lahko pomagamo pri obnavljanju ravni energije in premagovanju utrujenosti? Kako izpolniti zahteve aktivnega življenjskega sloga, se spopasti z utrujenostjo in najti energijo, da boste lahko večkrat rekli: DA?

Vseh priporočenih "kljukic" priporočenega življenjskega sloga (več o njem pišemo v nadaljevanju članka) je ponekod in na trenutke le stežka odkljukati. Iskreno povedano, kdo to res zmore? Pomagate si lahko s kakovostnim multivitaminskim pripravkom, s katerim boste ohranili energijo na primerni ravni.

Zmagovalna kombinacija za odpornost!

Na trgu je danes kopica različnih prehranskih dopolnil, in kaj hitro se znajdemo v dilemi, katerim sploh zaupati. Najbolje, tistim preverjenim – za oskrbo z energijo si lahko pomagate z multivitaminskim pripravkom Supradyn energija, za odpornost pa s Supradyn IMUNO.

Izdelek Supradyn® energija lahko vzamete kadarkoli, najbolje zjutraj, in sicer kot del vsakodnevne jutranje rutine.

Prebudite svojo energijo!

Imate občutek, da je stres del vašega vsakdanjika, ki vam niža vaše ravni energije?

Supradyn® energija vam lahko pomaga povrniti energijo. Tako boste kmalu spet v pogonu brez občutka izčrpanosti. Vsebuje uravnoteženo kombinacijo vitaminov, mineralov in elementov v sledeh, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje in ki bodo ob uravnoteženi prehrani prispevali k vitalnosti ter podpirali energetske procese, ki so pomembni pri vsakodnevnih nalogah.

Vaše zaloge pomembnih hranil se bodo obnovile, da se spet postavite na noge in prevzamete nadzor nad svojim aktivnim življenjem. Izdelek Supradyn® energija lahko vzamete kadarkoli, najbolje zjutraj, in sicer kot del vsakodnevne jutranje rutine. Kombinacija vitaminov, mineralov in koencima Q10 v izdelku Supradyn® energija vam lahko pomaga dopolniti zaloge energije vašega telesa, ko jih najbolj potrebujete. Zasnovan je posebej za ljudi z napornim in dinamičnim življenjskim slogom ter s potrebo po ohranjanju zadostne ravni energije v celotnem dnevu.

Opozarjamo, da prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.

#POSKRIBITE ZA DOBER IN ZADOSTEN SPANEC!

Tako samoumevno po eni strani, v ihti in utripu vsakdana pa kakšno uro vseeno izpustimo. Pa kaj, če se vsako noč ne naspite dovolj? Pomanjkanje spanja se na prvi pogled morda res zdi nedolžno, vendar je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami. Večina odraslih potrebuje od 7 do 9 ur neprekinjenega spanja vsako noč. Vaše telo potrebuje spanje, da se napolni z energijo. Prav tako zagotovite, da je vaša spalnica tih in temen prostor, ki ga uporabljate le za spanje in ne za nočne nakupe prek spleta ali za gledanje televizije.

#OMEJITE IN OBVLADUJTE STRES!

Povsem enostavno zapisati, malce težje udejanjiti. Različni smo si in kot taki tudi raznoliko doživljamo stresne situacije. Tisto, kar pomaga vašim bližnjim, morda ne bo pomagalo vam. In obratno. V vsakem primeru je potrebno najprej najti vzroke stresa in se spopasti z njimi. Če je to delo ali nestanovitna razmejitev med delom in prostim časom, naredimo vse, kar je v naši moči, da delovne procese spremenimo ter da najdemo zlato sredino. Vsak pri sebi ve, kaj ga sprošča. Je to meditacija, pomirjajoča glasba, pijača s prijatelji, risanje, ples? Preizkušajte. In ko najdete tisto, kar deluje, navado obdržite.

#JEJTE RAZNOLIKO IN PRAVILNO!

Preveč procesirane hrane, prevelika količina ali pa premalo hrane … V vsakem primeru boste utrujeni in zaspani. Negujte telo tudi od znotraj, privoščite mu dobro hrano in ravno pravšnjo količino. Potrudite se razgibati svojo prehrano in vključiti vanjo živila, ki so bogata z antioksidanti, minerali ter z vitamini A, C in B-kompleksa.

#BODITE FIZIČNO AKTIVNI, A NE PRETIRAVAJTE!

Vemo, ob kopici ostalih obveznosti je težko vsakodnevno poskrbeti za zadostno mero aktivnosti in gibanja. Pomembno je predvsem, da prekinete krog nedejavnosti; tako se boste počutili manj utrujene in bolj polne energije. Odpravite se na sprehod. Že vsakodnevni 15-minutni sprehod vas bo poživil. V vsakem vremenu. Zelo pomembno je, da čim več časa preživite zunaj, da se povežete z naravo in dobro razmigate telo. Vsak dan.

#ZGOGOM, SLABE NAVADE!

Kajenje, kofein, alkohol … Kozarček po službi s sodelavci, dva po napornem tednu, steklenica v petek zvečer. Nedvomno nas alkohol sprosti, odžene skrbi, nam razveže jezik in odpravi precej težav, s katerimi se sicer soočamo. Toda telo slej, ko prej zahteva svoje in nam "izstavi račun" za prekomerno uživanje alkohola, posledice pa seveda utrpi tudi naše energijsko telo. Zmanjšajte tudi količino kofeina in dan raje začnite z zdravim zajtrkom. Kofeinu, ki ga najdemo v kavi, čaju, koli in v čokoladi, se morate pred spanjem odreči, če se želite izogniti nemirnemu spancu. Enako velja za kozarček alkohola pred spanjem – ta le zmoti vaše spalne vzorce in poveča simptome utrujenosti.

#VDIHNITE IN IZDIHNITE!

Če mislimo, da je utrujenost posledica stresa, se naučimo različnih dihalnih tehnik sproščanja. Ko smo v stresu, navadno dihamo zelo plitvo. Na dolgi rok takšno dihanje ni dobro. Z dihanjem je tesno povezana tudi naša psiha. Če počasi, enakomerno in pravilno dihamo z vsemi organi, torej tudi s prepono in trebuhom, je skoraj nemogoče, da bi zapadli v tesnobno stanje. S pravilnim globokim vdihom dobimo do šestkrat več kisika kot s plitkim vdihom. Ta razlika pa je seveda opazna tudi na celotnem stanju telesa. Z več kisika smo v boljši formi, sveži, bolj budni in zbrani, celo mladostnejši.

In ne pozabite - preizkusite izdelke Supradyn®.

*Izdelki Supradyn® so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja. L.SI.MKT.06.2020.3549