Sodišče v Georgii je sodbo izreklo 21. marca. Po poročanju ameriškega medija Bloomberg je sprejelo argumente tožnika, ki je trdil, da je za rakom limfnega sistema (ne-Hodgkinovim limfomom) zbolel zaradi dolgotrajne uporabe sredstva za zatiranje plevela roundup.

V Bayerju so medtem v sporočilu za javnost zapisali, da se s sodbo sodišča ne strinjajo. "Odločitev je v nasprotju z znanstvenimi ugotovitvami in ocenami regulatorjev po vsem svetu," so poudarili in napovedali, da se bodo na sodbo pritožili. Prepričani so, da imajo v rokah močne argumente za njeno razveljavitev ali pa vsaj za zmanjšanje po njihovem previsoke odškodnine.

Sodbe se vrstijo od prevzema Monsanta

Bayer je leta 2018 za več kot 60 milijard dolarjev prevzel ameriškega agrokemičnega in biotehnološkega velikana Monsanto, ki proizvaja sredstvo za zatiranje plevela roundup na osnovi glifosata. Tožbe in sodbe proti podjetju se vrstijo vse od takrat. Leta 2020 je Bayer začel izvajati večmilijardni program za poravnavo tožb brez priznanja odgovornosti. Številne tožbe mu je uspelo poravnati, veliko primerov pa je še vedno odprtih.

Postopki močno vplivajo tudi na poslovanje nemškega kemičnega in farmacevtskega koncerna. Ta je leto 2023 končal z 2,9 milijarde evrov izgube, lansko leto pa sklenil z izgubo v višini 2,6 milijarde evrov. Kot glavni razlog za slab poslovni rezultat so v skupini ob objavi poslovnih rezultatov v začetku tega meseca izpostavili padec prodaje agrokemičnih sredstev, s čimer se spopadajo že vse od prevzema Monsanta.