Modi prisegel za nov premierski mandat

Narendra Modi je na posebni slovesnosti v družbi strankarskih kolegov in koalicijskih partnerjev prisegel, da bo varoval indijsko ustavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petnajstčlansko Nacionalno demokratično zavezništvo (NDA), ki ga vodi stranka BJP in je na maratonskih volitvah dobilo za oblikovanje vlade več kot zadostno večino 293 poslancev, je v sredo sporočilo, da so se dogovorili za oblikovanje vlade in da so za svojega vodjo soglasno uradno izbrali Modija.

Prime Minister 🇸🇮 Robert Golob: Congratulations @narendramodi on your 3rd term as the Prime Minister of India. I’m looking forward to continue strengthening relations between 🇸🇮 and India and further cooperating in international fora. @SLOinIND