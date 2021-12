Moderna napoveduje kombinirano cepivo proti gripi in covid-19

Moderna napoveduje možnost kombiniranega cepiva mRNA proti gripi in covid-19 v eni injekciji. Stephen Hoge , predsednik Moderne, verjame v morebitne prednosti združevanja cepiv proti gripi in covidu ter dodaja, da obstaja verjetnost, da bodo cepivo za prihodnjo zimo začeli izdelovati že poleti. Na ta način bi dihala zaščitili z enim cepivom, je še povedal.

Po razvoju cepiv, ki začasno ščitijo pred okužbo s covid-19, se podjetje Pfizer v sodelovanju z BioNTech in Moderno obrača na nov, ogromen trg, in sicer gripo, poroča Financial Times.

Do leta 2019, pred pojavom bolezni covid-19, tehnologija mRNA ni bila v resni igri za proizvodnjo množičnih cepiv, a je uspeh teh cepiv med pandemijo farmacevte spodbudil, da se osredotočijo na trg cepiv proti gripi, saj bo ta do leta 2028 narasel na od 11 do 17 milijard dolarjev.

Cilj proizvajalcev je povečati učinkovitost cepiv, ki bi se po njihovi oceni morala gibati med 40 in 70 odstotki. V raziskavo mRNA so vključeni tudi veliki proizvajalci obstoječih uspešnih cepiv proti gripi, kot so Sanofi in Sequiers ter GlaxoSmithKline.

Cepiva mRNA povečajo raven protiteles

Tako kot v primeru cepiv mRNA proti covid-19, so tudi v primeru napovedanih cepiv proti gripi v podjetju Moderna prvi razburkali farmacevtsko konkurenco z objavo, ki navaja, da njihovi zgodnji podatki o cepivih mRNA proti gripi kažejo znatno povečanje ravni protiteles.

To je prva faza kliničnih raziskav, ob tem pa Moderna že napoveduje možnost kombiniranega cepiva mRNA proti gripi in covid-19 v eni injekciji. Stephen Hoge verjame v morebitne prednosti združevanja cepiv proti gripi in covidu in napoveduje, da bi kombinirano cepivo za prihodnjo zimo lahko začeli proizvajati že poleti.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) vsako leto že vnaprej napoveduje, kateri sev gripe bo krožil naslednjo zimo, odločitve o proizvodnji cepiva pa sprejemajo že februarja. Glede na to, da tehnologija mRNA omogoča hitrejši razvoj cepiva, v Moderni za prihodnost napovedujejo prilagoditev mRNA. Sčasoma bi lahko mRNA uporabili za kombiniranje cepiva proti štirim letnim sevom gripe.