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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
6.34

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

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Natisni članek
potres Egipt Kairo škoda stavba posledice

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 6.34

1 ura, 18 minut

Močnejši potres navsezgodaj stresel Egipt

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Egipt, potres, stavbe, škoda, posledice | Državljane so pozvali, naj se izogibajo starim stavbam in objektom z vidnimi poškodbami. | Foto X/@LastQuake

Državljane so pozvali, naj se izogibajo starim stavbam in objektom z vidnimi poškodbami.

Foto: X/@LastQuake

Potres z magnitudo 5,3 je danes zgodaj zjutraj stresel severovzhodni del Egipta. Epicenter je bil v bližini mesta Suez, tresenje tal pa so čutili tudi prebivalci prestolnice Kairo in drugih delov države.

Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda (USGS) je bilo žarišče potresa na območju severovzhodno od Sueza. Za zdaj oblasti ne poročajo o smrtnih žrtvah ali večji materialni škodi.

Številni prebivalci Kaira so na družbenih omrežjih zapisali, da jih je potres prebudil. Tresenje so čutili tudi v več okoliških krajih, vendar pristojne službe za zdaj niso prejele poročil o resnejših posledicah.

Egipt ne spada med najbolj potresno dejavne države, vendar območje Sueškega zaliva leži na tektonsko aktivnem območju, kjer se občasno pojavljajo zmerno močni potresi.

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