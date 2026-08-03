Močnejši potres navsezgodaj stresel Egipt

Potres z magnitudo 5,3 je danes zgodaj zjutraj stresel severovzhodni del Egipta. Epicenter je bil v bližini mesta Suez, tresenje tal pa so čutili tudi prebivalci prestolnice Kairo in drugih delov države.

🌍 5.3-magnitude earthquake strikes Egypt's Ismailia province



📍 The quake is felt in Cairo and several other cities, with no immediate reports of casualties or damage as authorities activate emergency response measures and place hospitals on maximum alert… pic.twitter.com/DeqlzGxWK4 — Anadolu English (@anadoluagency) August 3, 2026

Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda (USGS) je bilo žarišče potresa na območju severovzhodno od Sueza. Za zdaj oblasti ne poročajo o smrtnih žrtvah ali večji materialni škodi.

🇪🇬 Footage shows the moment the 5.3-magnitude earthquake struck Egypt. https://t.co/NwWEyW3ZTh pic.twitter.com/vPO7e5rV4Z — Political Pen (@politicalpen_) August 3, 2026

Številni prebivalci Kaira so na družbenih omrežjih zapisali, da jih je potres prebudil. Tresenje so čutili tudi v več okoliških krajih, vendar pristojne službe za zdaj niso prejele poročil o resnejših posledicah.

Egipt ne spada med najbolj potresno dejavne države, vendar območje Sueškega zaliva leži na tektonsko aktivnem območju, kjer se občasno pojavljajo zmerno močni potresi.