Real Madrid je z nemškim klubom RB Leipzigom dosegel dogovor v vrednosti 135 milijonov evrov za prestop najstniškega napadalca iz Slonokoščene obale Yana Diomandeja, poroča tiskovna agencija PA. Če bo posel dokončno sklenjen, bo Diomande postal najdražji afriški nogometaš v zgodovini.

Diomandejev bliskovit vzpon v dresu Leipziga v bundesligi v pretekli sezoni je pritegnil zanimanje številnih vrhunskih evropskih klubov, Real pa je očitno zmagal v boju za njegov podpis, potem ko je ponudil ustrezno odškodnino.

Paris Saint-Germain je prejšnji mesec odstopil od boja za njegovo pogodbo, s tem pa se je Realu odprla pot do 19-letnika, ki je v sezoni 2025/26 za Leipzig dosegel 13 golov in vpisal 10 podaj.

Diomandejev izjemen napredek je klasična zgodba o uspehu, doseženem iz skromnih začetkov. Preden je marca 2025 podpisal pogodbo s španskim klubom Leganes, je opravil preizkušnje pri Chelseaju, Bournemouthu, Crystal Palaceu in Rangers.

Za Leganes je zbral le 10 nastopov in dosegel dva gola, preden ga je julija lani za okrog 20 milijonov evrov v svoje vrste zvabil Leipzig. Hkrati je bil član začetne enajsterice na vseh štirih tekmah Slonokoščene obale na letošnjem svetovnem prvenstvu, kjer se je reprezentanca prebila med najboljših 32 ekip.

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