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Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
1. 8. 2026,
17.26

Osveženo pred

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Sicilija stavba zrušenje žrtve

Sobota, 1. 8. 2026, 17.26

1 ura, 20 minut

V ruševinah porušene stavbe na Siciliji našli trupli dveh ljudi

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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stavba, zrušenje, Sicilija, Italija, reševanje | Stavba je bila po poročanju agencije Ansa zgrajena konec 80. let prejšnjega stoletja. | Foto X/@vigilidelfuoco

Stavba je bila po poročanju agencije Ansa zgrajena konec 80. let prejšnjega stoletja.

Foto: X/@vigilidelfuoco

Reševalci so v ruševinah dvonadstropne zgradbe v mestu Messina na Siciliji, ki se je zrušila v četrtek, doslej našli trupli dveh ljudi. Štiri pogrešane še iščejo, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili tamkajšnji gasilci. Trije ljudje, ki so bili v incidentu poškodovani, niso v smrtni nevarnosti.

Reševalci so v ruševinah v petek najprej našli truplo pogrešanega 70-letnega moškega. Pozneje so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa našli še truplo njegove sestre.

Štiri pogrešane še iščejo. V iskanju pogrešanih sodeluje okoli 70 reševalcev, med drugim s psi in droni.

Domnevali so, da se stavba zrušila zaradi eksplozije 

Sprva so domnevali, da se je zgradba, v kateri so bile trgovine in stanovanja, porušila zaradi eksplozije, a je župan Federico Basile to možnost pozneje izključil.

Stavba je bila po poročanju agencije Ansa zgrajena konec 80. let prejšnjega stoletja. Imela je dve nadstropji, vsako s površino približno 2500 kvadratnih metrov. V njej so bile trgovine, v zgornjem nadstropju pa štiri stanovanja in velika terasa.

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