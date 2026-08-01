V ruševinah porušene stavbe na Siciliji našli trupli dveh ljudi

Reševalci so v ruševinah dvonadstropne zgradbe v mestu Messina na Siciliji, ki se je zrušila v četrtek, doslej našli trupli dveh ljudi. Štiri pogrešane še iščejo, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili tamkajšnji gasilci. Trije ljudje, ki so bili v incidentu poškodovani, niso v smrtni nevarnosti.

Reševalci so v ruševinah v petek najprej našli truplo pogrešanega 70-letnega moškega. Pozneje so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa našli še truplo njegove sestre.

Štiri pogrešane še iščejo. V iskanju pogrešanih sodeluje okoli 70 reševalcev, med drugim s psi in droni.

Domnevali so, da se stavba zrušila zaradi eksplozije

Sprva so domnevali, da se je zgradba, v kateri so bile trgovine in stanovanja, porušila zaradi eksplozije, a je župan Federico Basile to možnost pozneje izključil.

Stavba je bila po poročanju agencije Ansa zgrajena konec 80. let prejšnjega stoletja. Imela je dve nadstropji, vsako s površino približno 2500 kvadratnih metrov. V njej so bile trgovine, v zgornjem nadstropju pa štiri stanovanja in velika terasa.