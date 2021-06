Močan potres na območju Šibenika

Potres so zabeležili ob 5.59 zjutraj, evropski mediteranski seizmološki center pa je izmeril celo magnitudo 4,8 po Rihterju. Dodali so, da se je potres čutil na širšem območju Zadrske in Šibeniško-kninske županije, številni ljudje pa so ob potresu zbežali na ulice. Hrvaški mediji za zdaj ne poročajo o škodi.

Hrvaško je lani 29. decembra prizadel izjemno močan potres z magnitudo 6,2 po Rihtarju z epicentrom v Petrinji. Poškodovana je bila polovica mesta, ob tem je umrlo sedem ljudi, potresu pa so sledili številni popotresni sunki. Potres so čutili tudi v sosednjih državah.