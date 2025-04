Močan potres stresel jug Kalifornije

Prvemu potresu nekaj po 10. uri po lokalnem času je sledil niz šibkejših. Poročil o morebitni škodi ni.

🔔#Earthquake (#sismo) M2.5 occurred 15 mi E of #Ramona (#California) 11 min ago (local time 10:14:03). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/p0n4swo7lX

🖥https://t.co/y0IUbXHBxT pic.twitter.com/nEuYW1kvro