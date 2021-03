Mjanmarska vojska v dveh okrožjih Yangona razglasila vojno stanje

Hunta je dala yangonskemu regionalnemu poveljniku administrativna in pravna pooblastila vojnega stanja, da v okrožjih Hlaing Tharyar in Shwepyitha "učinkoviteje zagotavlja varnost ter ohranja vladavino prava in mir", je poročala državna televizija. Za to se je vojaška hunta odločila, potem ko je danes na teh območjih znova izbruhnilo nasilje med policisti in vojaki na eni strani ter protestniki na drugi. V okrožju Hlaing Tharyar je bilo po navedbah ene od zdravnic ubitih 15 protestnikov. Njeno pomoč jih je potrebovalo še okoli 50. Pričakuje, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo.

Protesti se nadaljujejo

Na večernih poročilih so lokalne televizije poročale, da je bil še en človek ubit v okrožju Tamwe. Policija je streljala, da bi razgnala protestnike, ki so poskušali zažgati policijsko postajo. O podobnih razmerah poročajo tudi iz drugih delov države. Eno osebo je ubil strel v mestu Hpakant, še ena je bila ubita v Mandalayu.

Protesti se nadaljujejo, potem ko je v soboto vodja vzporedne civilne vlade Mahn Win Khaing Than ljudi pozval, naj nadaljujejo revolucijo za padec vojaških oblasti. "To je najtemnejši trenutek za narod (...) to je čas, da naši državljani preizkusijo svojo upornost," je zapisal na Facebooku. Mahn Win Khaing Than in drugi politiki vladajoče stranke NLD so se 1. februarja ob vojaškem udaru uspeli izogniti aretaciji. Skrili so se in vzpostavili vzporedno vlado. Prizadevajo si, da bi jih mednarodna skupnost priznala kot legitimno vlado Mjanmara.

Vse od vojaškega udara v državi potekajo protesti, na katerih ljudje pozivajo h končanju vladavine vojske in izpustitvi izvoljenih voditeljev na čelu z Aung San Suu Kyi, ki so jih ob udaru priprli. Varnostne sile proti protestnikom posredujejo s silo, doslej je bilo ubitih več kot 80 ljudi, piše STA.