V Mjanmarju se po najbolj krvavem dnevu nadaljujejo protesti

V Mjanmaru, kjer je bil v sredo najbolj krvav dan po vojaškem udaru, saj so varnostne sile na protestih po podatkih ZN ubile najmanj 38 ljudi, se danes številni poslavljajo od žrtev. Protesti se nadaljujejo povsod po državi, protestniki pa poudarjajo, da nasilje ne bo ustavilo njihovih zahtev po vzpostavitvi demokracije.

Protestniki so se danes znova zbrali na ulicah Yangona in Mandalayja, dveh največjih mest v Mjanmaru, pa tudi drugod po državi. "Kljub brutalnemu streljanju in pobojem bomo še naprej protestirali. (...). Se vidimo jutri," je pozno v sredo na Facebooku zapisal Maung Saungkha, eden od voditeljev protestov, poroča STA.

"Vojska misli, da se bodo civilisti bali, če nas pobijajo, vendar to ni res"

Ljudje so se danes zbrali po vsej državi, da bi se poklonili mrtvim, na ulice polagajo rože v spomin nanje. "Ubijanje, to ni način, kako vladati državi. Vojska misli, da se bodo civilisti bali, če nas pobijajo, vendar to ni res," je dejal eden od protestnikov.

Protestniki zahtevajo odhod hunte z oblasti

V Mjanmaru potekajo protesti, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast. Protestniki zahtevajo odhod hunte z oblasti in izpustitev zaprte voditeljice Aung San Suu Kyi ter drugih predstavnikov civilnih oblasti. Varnostne sile skušajo proteste zatreti s silo, v več mestih so tako na protestnike v zadnjih dneh streljale in pri tem uporabile tako gumijaste kot prave naboje, še navaja STA.

Po podatkih združenja za pomoč političnim zapornikom so od vojaškega udara v Mjanmaru aretirali več kot 1200 ljudi, od katerih jih je 900 še vedno zaprtih ali pa so obtoženi. Dejansko število je verjetno veliko višje, saj so državni mediji samo v nedeljo poročali o 1300 aretiranih. V torek so jih samo v Yangonu izpustili 500.