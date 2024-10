Meteorologi šokirani nad podatki. Umrl 20-letni fant. #video

Val slabega vremena pustoši po Italiji, nevihte in obilne padavine pa bodo vse do torka težave povzročale v več regijah. Zaenkrat je najresnejše, rdeče opozorilo metereološka služba prižgala za Emilijo-Romanjo, ki jo ogrožajo porasli vodotoki, čeprav naj bi težišče padavin vztrajalo predvsem na jugu države.

V avtomobilu, ki ga je odnesla deroča voda, je umrl fant. Foto: Vigili del Fuoco Italijanska regija Emilia Romagna je bila doslej najbolj prizadeta - v mestu Bologna je padlo več kot 160 milimetrov dežja na kvadratni meter. Zabeležili so več kot 300 intervencij gasilcev, zlasti v Bologni, kjer so potoki Ravone, Savena in Zena ter reka Ice prestopili bregove.

Ena oseba je umrla, potem ko je poplavni val v bližnjem mestu Pianoro odnesel avto, v Castel Maggiore pa je država morala v podporo gasilcem in civilni zaščiti pri reševanju prebivalcev poslati vojsko.

Gasilci, policisti in vojaki so na terenu odpravljali ogromno škodo, ki jo je povzročila voda. Foto: Vigili del Fuoco Na Siciliji so reševalne službe reševale ljudi s streh zgradb in nasedlih vozil, saj je močno deževje povzročilo hudourniške poplave.

V provinci Agrigento je narasla reka Salto na več lokacijah prestopila bregove in poplavila del obalnega mesta Licata.

V Firencah je toskanska reka Elsa prav tako prestopila bregove, prebivalcem pa so svetovali, naj se izogibajo nenujnim potovanjem.

Vremenska napoved je slaba

Vremenoslovci za 13 od 20 italijanskih dežel za danes napovedujejo obilne padavine. O poplavah po obilnih padavinah že poročajo s Sicilije, ki jo je v zadnjih mesecih pestila huda suša. Med drugim je poplavilo dele Catanie in Agrigenta.

V sicilijanskem pristaniškem mestu Licata je reka Salso prestopila bregove in poplavila dele mesta. Nekateri ljudje so ostali ujeti na strehah avtomobilov.