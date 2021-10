Meta je novo ime za Facebook #video #foto

Prvi mož ameriškega spletnega velikana Facebook Mark Zuckerberg je danes najavil, da so ime krovnega podjetja spremenili v Meta. Njihova spletna družbena omrežja oziroma aplikacije Facebook, Instagram in WhatsApp ohranjajo zdajšnja imena, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Veliko smo se naučili iz spopadanja z družbenimi vprašanji in življenja v okviru zaprtih platform, zdaj je čas, da vzamemo vse, kar smo se naučili, in pomagamo zgraditi naslednje poglavje," je Mark Zuckerberg povedal na letni konferenci razvijalcev in dodal, da se od danes krovno podjetje imenuje Meta. "Naše poslanstvo ostaja isto, še vedno gre za povezovanje ljudi, naše aplikacije in njihove blagovne znamke, te se ne spreminjajo," je še povedal.

Sprememba imena se dogaja v obdobju, ko se podjetje spopada s hudo krizo največjega spletnega družbenega omrežja na svetu in se obenem poskuša usmeriti na nova področja delovanja, kot je med drugim tudi svet virtualne resničnosti oziroma tako imenovani Metaverse. Pred kratkim so napovedali, da nameravajo v EU zaposliti 10 tisoč ljudi, da bi razvijali omenjeno področje.

Foto: Reuters

Podjetje je nedavno pretresel škandal, potem ko je žvižgačka Frances Haugen predala zajeten kup internih dokumentov Wall Street Journalu, nato pa še drugim medijem, ki zdaj objavljajo neprijetne podrobnosti. Gre za navedbe, da se vodstvo podjetja osredotoča le na dobiček in zanemarja škodljive posledice svojih storitev za posameznike in družbe.

Foto: Reuters