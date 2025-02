Kandidat za kanclerja nemških konservativcev (CDU/CSU) na februarskih parlamentarnih volitvah Friedrich Merz se je na kongresu stranke CDU v Berlinu danes zavzel za politične spremembe v Nemčiji in zatrdil, da so pripravljeni voditi državo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Friedrich Merz se je manj kot tri tedne pred volitvami v bundestag, ki bodo 23. februarja, zavzel za opazno spremembo politike v državi. "Pripravljeni smo Nemčijo znova popeljati naprej," je dejal vodja krščanskih demokratov (CDU) ob začetku strankinega kongresa.

"Vlada, ki jo bo vodila unija CDU/CSU, se bo nemudoma lotila dela in se spopadla s temeljnimi vzroki težav, ki našo državo že tako dolgo hromijo," je dodal Merz, ki velja na volitvah za favorita za novega kanclerja.

Konservativno zavezništvo, ki ga ob CDU tvori še sestrska bavarska stranka krščanskih socialistov (CSU), glede na ankete vodi s približno 30 odstotki podpore.

CDU zatrjuje, da ima "načrt za Nemčijo"

Merz je v svojem nagovoru še zatrdil, da ima CDU "načrt za Nemčijo", poroča dpa in dodaja, da je bil Merz že ob začetku kongresa deležen stoječih ovacij približno tisoč navzočih delegatov.

Na kongresu naj bi delegati sprejeli program takojšnjih ukrepov v primeru, da bi konservativci po volitvah prevzeli oblast. Načrt vsebuje predloge za okrepitev gospodarstva in varnosti, vključno z ukrepi za zajezitev migracij, kot je zavračanje prosilcev za azil na mejah.

Ta predlog je konec januarja s tesno večino in ob podpori skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) podprl bundestag, zaradi česar je bila CDU v zadnjih dneh deležna ostrih kritik domače javnosti. Številni so ji očitali, da je s tem podrla t. i. požarni zid v sodelovanju s skrajno desnico.

Ograditev CDU od desničarske AfD bi bilo lahko po poročanju nemških medijev tudi eno od vprašanj, ki ga bodo načeli na kongresu.

Merz je sicer v nedeljo, ko se je v Berlinu na protestih proti povezovanju s skrajno desnico zbralo okoli 160 tisoč ljudi, izključil možnost sodelovanja z AfD.

AfD brez vabila na Münchensko varnostno konferenco

Nemška AfD in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) nista bila povabljena na februarsko Münchensko varnostno konferenco. Po besedah predsednika konference Christopha Heusgena namreč stranki ne delujeta v skladu z načelom konference "mir z dialogom".

Kot primer neskladja AfD in BSW z motom konference je Heusgen navedel junijski govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v bundestagu, ki sta ga stranki bojkotirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To je v nasprotju z dialogom in ne želim, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi na konferenci," je dejal predsednik dogodka, ki ga bo februarja na položaju nasledil nekdanji generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Dolgo je bilo v navadi, da so na konferenco povabljene vse stranke v nemškem parlamentu. Heusgen je od prakse odstopil leta 2023, ko na dogodek ni povabil nobenega poslanca AfD. Lani je nato s seznama povabljenih odstranil tudi BSW.

Münchenska varnostna konferenca bo letos v bavarski prestolnici potekala med 14. in 16. februarjem. Običajno se je udeležijo svetovni voditelji in politiki ter številni strokovnjaki s področja varnosti in obrambe.

AfD, ki se ji na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Nemčiji obeta visoka podpora, je medtem danes sporočila, da je prejela donacijo za svojo kampanjo v višini 2,3 milijona evrov. To je že tretja večja finančna injekcija za skrajno desno stranko v zadnjih nekaj dneh, še poroča dpa.