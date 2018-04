Merklova: Nemčija se sooča z novo obliko antisemitizma med migranti

Nemška kanclerka Angela Merkel je v nedeljskem intervjuju za izraelsko televizijo Channel 10 News priznala, da se njena država s prihodom migrantov z Bližnjega Vzhoda in iz drugih arabskih držav sooča tudi z novo obliko antisemitizma.

Foto: Reuters

V zadnjih tednih so v Nemčiji zabeležili več antisemitskih napadov, ki so jih izvedle osebe muslimanske vere. Nazadnje je v Berlinu prišlo do napada na moškega, ki je nosil judovsko pokrivalo jarmulko, med katerim je napadalec vzklikal "Yahudi", kar je arabska beseda za Juda.

Merklova je v intervjuju spregovorila tudi o starejših oblikah antisemitizma, ki so še vedno prisotne v Nemčiji. Kot žalostno je označila dejstvo, da judovski vrtci, šole in sinagoge še vedno potrebujejo stalno policijsko varstvo.

Ob tem je nemška kanclerka napovedala, da bo letos obiskala Izrael; namen bilateralnega srečanja naj bi bili pogovori o zastalih mirovnih pogovorih s Palestinci. "Politika naseljevanja nikakor ne prispeva k t. i. rešitvi dveh držav," je opozorila Merklova. Mirovni pregovori med Palestinci in Izraelci so zamrznjeni že od leta 2014, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.