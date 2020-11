Melania in Ivanka tokrat nista vsaka na svoji strani

Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump še ni priznal poraza na ameriških predsedniških volitvah, so glede tega, ali naj njihov oče prizna poraz ali ne, razdeljeni tudi njegovi otroci. Medtem ko Eric in Donald Trump mlajši nagovarjata očeta, naj gre v bitki za Belo hišo na nož in pri tem ne izbira sredstev, pa Ivanka Trump, tako kot Melania Trump, očetu svetuje, naj vendarle prizna, da na volitvah tokrat ni zmagal.

Ameriški predsednik Donald Trump še naprej vztraja, da je na ameriških predsedniških volitvah v začetku meseca prišlo do domnevnih prevar in da je novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden zmagal s pomočjo goljufije. O svojih nadaljnjih korakih se medtem v Beli hiši že nekaj dni pogovarja z najbližjimi in najbolj cenjeni svetovalci – svojimi otroki, poroča CNN.

Otroci so mu dali različne nasvete

Donald Trump mlajši in Eric Trump svojemu očetu neuradno svetujeta, naj v bitki za Belo hišo ne popušča in naj se agresivno bori do konca, tako da poskuša s trditvami o prirejenosti volitev in goljufijah spremeniti volilne izide. Ivanka Trump pa očetu svetuje, naj poraz prizna še ta teden, ko se bo v Georgii končalo ponovno štetje glasov.

Ivanka Trump naj bi bila zasebno glede poraza svojega očeta na ameriških predsedniških volitvah precej realistična. Foto: Reuters

Trumpova naj bi po navedbah anonimnih virov svojega očeta med drugim vprašala, ali se mu zdi še naprej smiselno ogrožati svojo politično zapuščino, ob tem pa z nepriznavanjem poraza potencialno ogroziti celo družinske posle. Trumpova naj bi bila namreč glede poraza svojega očeta na volitvah zasebno precej realistična.

Ivanka tokrat na isti strani kot njena mačeha Melania

Podobno kot ameriška prva dama Melania Trump, ki je svojemu soprogu prejšnji teden neuradno prav tako svetovala, naj prizna poraz na volitvah, je tudi Ivanka Trump minuli teden na Twitterju delila objavo, v kateri je javno podprla svojega očeta, ni pa neposredno omenjala domnevnih volilnih prevar.

"Vsako zakonito oddano glasovnico je treba prešteti. Nobene nezakonito oddane glasovnice ne bi smeli šteti. To ne bi smelo biti sporno," je sporočila Ivanka Trump. Podoben zapis je na Twitterju objavila tudi ameriška prva dama, s katero naj Ivanka ne bi bila vedno v najboljših odnosih. Ivankin soprog in predsednikov svetovalec Jared Kushner medtem po poročanju CNN igra nekakšno dvojno igro, saj naj bi s tastom razpravljal tako o priznanju poraza kot tudi o tem, kako naj vrši pritisk na ponovno štetje glasov.

Ameriška prva dama Melania Trump naj bi svojemu soprogu neuradno svetovala, naj prizna poraz na ameriških predsedniških volitvah. Foto: Reuters

Po poročanju ameriških medijev vpliva Ivanke Trump na odločitve ameriškega predsednika ni mogoče podcenjevati. Njegova hči, ki se mu je rodila v zakonu z nekdanjo češko manekenko Ivano Trump, je edina od njegovih otrok, ki je dobila vlogo svetovalke in pisarno v Beli hiši, medtem ko sta Eric in Donald Trump mlajši ostala v New Yorku, da bi bedela nad družinskimi posli.

Kushner si želi, da Biden ne bi izničil njegove zapuščine

Ivanka Trump je v svoji knjigi iz leta 2009 z naslovom The Trump Card med drugim zapisala, da jo je ločitev staršev še bolj zbližala z očetom. V času predsedniškega mandata svojega očeta naj bi Trumpova postala bolj konservativna in naj bi si, tako vsaj kažejo njene izjave v javnosti, zelo prisvojila očetovo ideologijo z geslom Naredimo Ameriko spet veliko. "Sem za življenje (proti splavu, op. a.) brez opravičevanja," je v enem od svojih intervjujev prejšnji mesec dejala Trumpova.

Kushner naj bi se po navedbah nekaterih virov prav tako zavzemal za bolj eleganten odhod svojega tasta iz Bele hiše. V tem primeru namreč računa na to, da administracija pod vodstvom novoizvoljenega ameriškega predsednika Bidna ne bo razveljavljala nekaterih njegovih izvršnih ukazov in s tem izničila njegove politične zapuščine. Ne glede na to, v kakšnem slogu bo Belo hišo in Washington zapustil Trump, sicer ni jasno, ali bo Bidnova administracija zaščitila katerega od Kushnerjevih dosežkov, poroča CNN.