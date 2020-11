Trump prvič omenil zmago Bidna, a volitve naj bi bile zmanipulirane

"Zmagal je, ker so bile volitve zmanipulirane," je zapisal Donald Trump. Dodal je, da na njih niso bili dovoljeni opazovalci, podatke je tabuliralo podjetje Dominion v rokah skrajne levice, omenil pa je tudi lažne in tihe medije, poroča STA.

Družbeno omrežje Twitter je pod njegovim tvitom objavilo opozorilo: "Ta trditev o goljufijah na volitvah je sporna".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!