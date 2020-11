Spletne stavnice ne priznajo Bidnove zmage in "sedijo" na več kot pol milijarde evrov

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump ni edini, ki noče priznati poraza na volitvah proti Joeju Bidnu - po poročanju ameriških medijev je enakega mnenja tudi vrsta spletnih stavnic, kjer so ljudje stavili na izid volitev.

Ogromni zneski čakajo na dokončen razplet

V spletni stavnici Betfair s sedežem v Londonu tako "visi" za okoli 500 milijonov evrov vplačanih stav, poroča New York Post, o sedemmestnih številkah zneskov vplačil poročajo tudi iz drugih spletnih stavnic, vsem pa je skupno, da zmagovalca volitev še niso potrdile in zato tudi niso izplačale zadetkov.

Foto: Reuters

"Odločitev o zmagovalcu še ni dokončna, čakamo, da Trump izkoristi vse svoje pravne možnosti," je za Post dejal Adam Burns, predstavnik stavnice BetOnline, "tisti, ki so stavili na Trumpa, pravijo, da še ni konec. Tisti, ki so stavili na Bidna, pravijo, da je. Za nas je to kočljiva situacija in moramo biti povsem prepričani. Ni tako preprosto kot pri športu."

Če bo slavil Trump, bodo stavnice v izgubi

Burns je sicer brez težav priznal, da sam navija za Bidna, in to iz povsem praktičnih razlogov - ker je več ljudi stavilo na Trumpa. "Če za zmagovalca razglasijo Bidna, bo to za stavnico velika zmaga, če bo zmagal Trump, pa bomo v minusu."

