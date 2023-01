Mejni policisti obnemeli: Švicarka v vozilu prevažala 22 sorodnikov

Mejni policisti na meji med Nemčijo in Švico niso mogli verjeti svojim očem, ko je iz avtomobila znamke seat alhambra izstopilo devet odraslih in 14 otrok.

Foto: Reuters

Na mejnem prehodu Weil am Rhein, med Nemčijo in Švico, so policisti izvajali nadzor in naleteli na prizor, ob katerem so ostali brez besed. V avtomobilu znamke seat alhambra je Švicarka prevažala 22 sorodnikov, od tega 14 otrok.