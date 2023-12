Mednarodna tiralica za vodjo makedonske desničarske stranke. Sumijo ga umora.

Palevski je po pisanju srbskega portala Nova.rs vodja desničarske proruske stranke Treta in je v Severni Makedoniji znan proruski politik, domnevno pa se ukvarja z gradbeništvom. Znan je tudi srbskim organom pregona, ki so ga v Beogradu v preteklosti priprli na podlagi mednarodne tiralice Hrvaške.

Truplo deklice so našli na obrobju Skopja

Deklica je izginila prejšnji ponedeljek na poti v šolo in je bila ubita na dan izginotja. 74-letnega moškega iz Velesa pa so pogrešali od 24. novembra. Truplo deklice so nato našli v nedeljo na obrobju Skopja, truplo moškega pa prav tako v nedeljo blizu Velesa.

Po navedbah tožilstva so bili v oba zločina poleg glavnega osumljenca Palevskega vpleteni še trije storilci, motiv pa je bilo koristoljubje, saj so želeli od njene matere, ki je prodala stanovanje, izsiliti denar. Pri ugrabitvi deklice naj bi sodeloval tudi njen oče, za katerega makedonska policija verjame, da je domnevnim ugrabiteljem povedal vse o njenih navadah in o tem, kdaj bo sama.

Trije pridržani osumljenci so dejanje priznali

Trije pridržani osumljenci so po besedah glavnega državnega tožilca Gavrila Bubevskega dejanje priznali, deklico pa naj bi ubili, ker naj bi stvari ušle izpod nadzora. To so storili, še preden so od matere zahtevali odkupnino. Oče, ki so ga po poročanju makedonskih medijev zaslišali v ponedeljek, vpletenost zanika.

74-letni moški, ki z deklico ni bil povezan, pa je po navedbah tožilstva enemu od osumljencev dolgoval 500 evrov. Ubili naj bi ga zaradi dolga in da bi mu ukradli avtomobil, s katerim so nato pred njenim domom ugrabili 14-letno Vanjo. Avto so pozneje zažgali blizu kraja, kjer so odkrili truplo deklice.

Sodišče je za vse štiri osumljence odredilo pripor, za glavnim osumljencem Ljupčem Palevskim, ki je 30. novembra s svojim odvetnikom pobegnil v Beograd, nato pa v Bolgarijo, pa je makedonska policija v ponedeljek ob koncu dneva razpisala mednarodno tiralico.

Za makedonsko televizijo Telma je njegov odvetnik Vasko Stojkov sicer zatrdil, da za umora ni vedel in da je Palevskega na njegovo prošnjo s svojim avtomobilom peljal v Beograd na zdravniški pregled, ki ga je imel naslednji dan. Sam se je nato vrnil v Skopje.