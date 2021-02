Luksemburg se je v središču davčne afere znašel leta 2014, ko so mediji razkrili posebej ugodne pogoje za podjetja, ki bi to državo izbrala za davčno bazo.

Luksemburg se je v središču davčne afere znašel leta 2014, ko so mediji razkrili posebej ugodne pogoje za podjetja, ki bi to državo izbrala za davčno bazo. Foto: Reuters

Luksemburške davčne politike so znova poskrbele za razburjenje. Medijska preiskava OpenLux je namreč preverila 140.000 v Luksemburgu registriranih aktivnih podjetij, skladov in fundacij in našla številne sporne povezave.

Preiskovalni novinarji medijev, med katerimi sta Le Monde in Süddeutsche Zeitung, so Luksemburg izpostavili kot odlično davčno oazo za ultra bogate, pa tudi mnoge kriminalce in zločince, piše STA.

Med podjetji, ki so registrirana v Luksemburgu, jih je 90 odstotkov v lasti nerezidentov. Novinarji so odkrili številne lastnike podjetij vprašljivega slovesa, kot so trgovec z orožjem, ruski mafijski šef ter ljudje, povezani z italijansko mafijo 'Ndrangheta.

Investicijski skladi upravljajo 4.500 milijard evrov premoženja

Mediji so navedli tudi, da ima v Luksemburgu sedež 15.000 investicijskih skladov; gre za sklade, ki v imenu svojih lastnikov vlagajo v delnice, obveznice, nepremičnine in drugo premoženje. V Luksemburgu registrirani skladi upravljajo z več kot 4500 milijardami evrov premoženja. Ker je lastništvo v njih pogosto razpršeno, so zato imena lastnikov teh skladov skrita.

Luksemburška vlada je v odzivu medije obtožila, da širijo neutemeljene obtožbe. "Luksemburška zakonodaja je v celoti v skladu z evropsko in mednarodno regulacijo," so zatrdili.

V središču davčne afere že pred šestimi leti

STA spomni, da se je Luksemburg v središču davčne afere znašel že leta 2014, ko so mediji razkrili posebej ugodne pogoje za podjetja, ki bi to državo izbrala za davčno bazo. Škandal je vodil do več reform, vključno z zakonom iz leta 2018, v skladu s katerim je država odprla javne evidence in razkrila ljudi za slamnatimi podjetji. Prav te evidence so bile osnova nove novinarske raziskave.

Na razkritja so se še odzvali v Evropski komisiji, kjer so zatrdili, da bodo še naprej krepili svoja prizadevanja na tem področju. "Takšne preiskave so pomemben del informacij, ki vodijo do sprememb z razkrivanjem pomanjkljivosti v sistemu," je po poročanju STA navedla tiskovna predstavnica Bruslja Marta Wieczorek.