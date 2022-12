Med vožnjo ju je presenetila kača #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko sta se državljana Avstralije vozila po avtocesti, je izpod pokrova motorja prilezla kača. S posnetka, ki sta ga objavila na TikToku, je razvidno, kako se je kača priplazila izpod pokrova motorja in poskušala prilesti na sam pokrov, a ji zaradi hitrosti to ni uspelo. Bila je vidno vznemirjena.

V Avstraliji se na cestah pogosto dogajajo nenavadni prizori, v katere so vpletene živali, kot so kače, kenguruji in druge. Video je posnel Avstralec, medtem ko sta se s partnerko vozila po avtocesti.

Med vožnjo je iz motornega prostora prišla kača. Zlezla je izpod sprednjega dela pokrova motorja in se poskušala povzpeti na vrh. Zaradi velike hitrosti je kača nenadzorovano lezla levo in desno.

Ko sta Avstralca prispela do izvoza z avtoceste in upočasnila, je kača lahko nadzorovala svoje gibanje. Bila je vidno vznemirjena.

Čez nekaj trenutkov se je kača vrnila na varno v motorni prostor. Strokovnjaki so ugotovili, da ne gre za strupeno kačo, a bi lahko, glede na to, da je bilo njeno življenje ogroženo, vseeno napadla človeka.